國道1號苗栗頭屋路段22日凌晨發生追撞火燒車事故2死4傷，酒駕自撞的46歲陳姓女子酒測值高達0.34毫克，警方依公共危險和過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，酒駕釀禍的陳女除夕夜在台中住家圍爐，席間喝沙瓦到凌晨1點多，載16歲兒子從台中北上要回桃園，途中曾在台中文心路稍微休息，行經苗栗頭屋路段突然自撞外側護欄，停在外側車道與路肩處，造成追撞車禍，進而發生嚴重火燒車意外。

陳女酒駕肇禍沒有受傷，16歲兒子則是腳受傷，警方依法移送陳女時，陳女用黑衣罩頭，低頭不發一語。

國道警方調查，統聯客運48歲楊姓司機，載21名乘客從台中要開到桃園機場，當時多數乘客都在熟睡補眠，發生追撞進而引發火勢時，楊男被夾困在駕駛座動彈不得，乘客見狀拿滅火器敲破後方逃生門緊急逃生。

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