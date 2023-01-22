2022九合一選後餘波暫時平息，政治人物都回家過農曆春節，收起平日的犀利辭風，紛紛說起過年吉祥話。台北市議員游淑慧21日在臉書發文自爆，過著只有她跟媽媽的兩人除夕夜，大家團圓的日子對她反而有些寂寞，沒想到看就照片時媽媽竟劈頭一句「別再變胖了」，讓她大崩潰。

「又是一個只有我跟媽媽的兩人除夕夜……」游淑慧除夕夜在臉書PO出多張兒時舊照，並說「從高三父親過世後，大家團圓的除夕夜，對我來說卻反而有些寂寞。所以我總習慣飯後打開臉書，看看朋友們PO的家人團聚和滿桌美食照………自己也快樂分享和感受大家熱鬧團圓的氣氛。」

游淑慧提到，最近她把找到的兒時照變成電子檔保存，剛剛跟媽媽分享看照片，結果劈頭得到一句話：「你看我把你生的這麼可愛，別再變胖了。」讓她不禁喊「欸……說好的，除夕夜說好話呢？」

她還不忘澄清，常常有網友或菜市場阿姨害羞的問她，是不是有開眼頭、割雙眼皮等，「我要鄭重聲明，原廠出品，絕無改裝！兒時照開箱佐證。不准說小時了了」。

網友看完後紛紛留言表示「新年快樂！果然是天生的美麗眼眸！」、「看照片都覺得眼睛大，看到本人一定驚為天人！媽媽也是個堅強樂觀的女性，真是一門豪傑!」、「看妳小時候就有一雙漂亮的眼睛，祝新年快樂！」、「從小就是美人胚！」、「小時候可愛長大了更漂亮」。