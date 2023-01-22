資深藝人白冰冰平常作風言談風趣，做人大氣，也很勇於嘗試，別人眼光從來不關她事。跨年時她大膽嘗試以專長演歌式唱法演唱當紅的〈First Love〉，好壞評不一，但後來被網紅模仿，笑翻網友，竟是一曲成了笑話。對此，「時尚命理先生」沈泓壬表示「別笑！」此曲其實是白冰冰的幸運之歌，因這首歌白冰冰兔年將走大運，人氣滿滿，工作有大突破，到時候看誰笑誰！

沈泓壬表示，「從姓名學來看白冰冰三字，虎年是她走好弱運的交替年，所以很多事會像雲霄飛車一樣高低起伏，驚險萬狀，好壞都有，工作容易有狀況。去年她的《我愛冰冰秀》前半年收視明明很好，下半年卻突然停播。」

但白冰冰不愧是「演藝圈半仙級人物」，她以演唱因日劇重回榮光的〈First Love〉來應對。沈泓壬認為，白冰冰選這首歌真是高招，「她知道把初戀唱成失戀會招來議論，議論反而再活化她的知名度，尤其吸引更多年輕人認識她。這是借力使力的高招。」而且白冰冰有備而來，以「請細細研究歌詞深意」的高EQ回覆使眾人閉嘴，整套完美出招成了她翻紅的契機，也把去年的弱運洗光。

新的一年，白冰冰將迎來演藝事業的新契機。沈泓壬表示，「洗掉弱運之後，預計今年白冰冰將主導新節目，以全新的節目風格獲得高收視率。同時，新戲《玄天之愛》也會廣受注目。最重要的是，年輕粉絲會倍增。」

時尚命理先生沈泓壬。（圖／經紀人提供）

沈泓壬建議，白冰冰只要兔年和明年持續努力，緊繃神經，將新節目回復至去年的高收視率，2024年得獎或收視率再創高的機會就會大增，財運沖天。但要注意的是，不要因為資深就凡事議論，否則容易發生口角，若因口角再被網上議論，會影響運勢。」

沈泓壬也為十二生肖提供兔年開運秘方，犯太歲的四生肖宜佩戴「貪合忘剋」的生肖吊飾以平順過這一年。兔配戴羊、豬、狗，雞配飾羊，豬鼠挑選狗、豬，馬配羊、狗、豬。兔年運勢大好的三生肖想好上加好，羊宜配豬，豬搭配羊、狗，狗以豬吊飾相伴。運勢走平的生肖不要氣餒，可選相應生肖助風生水起。牛配豬，虎配狗、羊，龍搭配羊、豬，蛇以羊、狗，猴配羊、狗。

兔年交好運的白冰冰生肖屬羊，剛好是三合會局，五行力量強大，建議她配戴豬造型飾品，時刻不離身的話，運勢更加分，將成年輕網友追捧的「新偶像」。