王姓山友等4人組成登山隊，21日凌晨4點自東埔登山口入山，預計1月29日經嘉明湖，從向陽遊客中心下山；但王姓山友在八通關附近摔倒，腳踝脫臼無法行走，22日由直升機吊掛送到信義鄉同富村，再送至竹山秀傳醫院治療。

42歲的王姓山友，21日行經八通關小營地附近，不慎摔倒造成右腳腳踝脫臼，同團林姓山友立即向外求援。

由於事故地點路途遙遠，氣候酷寒且地形險惡，為利搶救時效，南投縣消防局申請直升機執行救援任務，消防局第3大隊立即派遣玉山消防分隊人員1名及義消5名，上午9點搭乘直升機前往觀高坪後，再步行前往事故地點。

搜救人員於10點33分接觸傷患後，先做初步包紮固定，再以揹負方式將傷者揹到觀高坪，下午1點再次申請直升機執行救援任務，直升機吊掛後，於1點45分時順利卸載於同富村起降點，再由玉山消防分隊救護車載送至竹山秀傳醫院就醫，順利圓滿完成任務。