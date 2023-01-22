除夕(21)在家吃完團圓飯後，初一(22)就可以好好準備出遊度過這美好的春節連假，新北市漁業處特別推薦北海岸－東北角暢遊青春山海的旅遊路線，賞海賞櫻還可以品嚐在地新鮮海產，全家一起過年玩賞新北。

新北市漁業處指出，台2線西起關渡，東至宜蘭蘇澳，串聯新北淡水與東北角貢寮，沿途美景多不勝數，從平緩的沙岸開始，接到淡水河口灘塗地、三芝的石滬砂岸以及石門的礁石區，潮間帶生物多元可愛，過了基隆後，山脈與海岸線垂直相交，沿途處處怪石嶙峋，也可以找找八里觀音山、淡水三芝與陽明山山區有沒有早開的櫻花，漫步在櫻花雨裡。

另外來到北海岸，也不能忘記萬里蟹、貢寮鮑等在地美味，其中萬里蟹一年四季皆有產出，春節走訪漁港，也可以品嚐到肉質肥美、新鮮捕撈的萬里蟹，養殖在貢寮地區的九孔鮑及黑盤鮑統稱貢寮鮑，以純淨海水搭配天然海藻飼養，口感鮮甜Q彈。

龜吼漁夫市集攤商販介紹挑選螃蟹的訣竅，，首先外觀不一定要挑選最大隻的，而是要親自掂掂秤重，愈沉重的螃蟹代表飽肉率高，肉量就愈豐厚；此外螃蟹脫殼時間不一，脫殼前後的螃蟹養分不足，影響肉質份量，應優先挑選腹甲、蟹腳堅硬的螃蟹，也提醒腹甲輕按即可，太用力壓按螃蟹腹部，會使螃蟹受傷，造成攤商損失。

新北市漁業處長張麗珍表示，新北市有28座中小型漁港散佈在八里以及台2線路途上，每個漁港都有在地的特色，例如富基漁市、龜吼漁夫市集是採購漁產品的好去處，還有可以欣賞落日美景的富基漁港及淡水漁人碼頭等，一日遊可能沒辦法一次玩透透，民眾可以以台2線為出發點，沿途深耕挖掘新北漁港特色，欣賞各地的風光，並品味當季新鮮的海產。