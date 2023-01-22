美國戰機的圖案一直相當多元，甚至還有狀似「花花公子」Playboy的「領結兔」，美國海軍還有支匿稱「花花公子」的中隊，難道是花花公子有出面贊助嗎?其實他們並沒有得到官方授權，甚至還曾經寫信警告過，怎麼美國軍方還在繼續用呢?來聊聊兔尾翼的故事。

兔尾翼確實是引用花花公子雜誌，海夫納(Hugh Hefner)在1951年創立這本「樂而不淫」的雜誌，很快就得到美軍大兵的高度認同，成為軍營裡最重要的精神糧食，領結兔也同樣成為軍隊小伙子們最有印象的標誌，自然就想應用到飛機的圖案上。

海軍陸戰隊綜合偵察中隊(VMCJ-2)的F-8偵察戰機，中隊的隊徽參考自花花公子的領結兔。(圖/USMC)

第一次記錄可查，在軍用飛機上使用領結兔為徽記的，是 1953年的「海軍陸戰隊綜合偵察中隊」 (VMCJ-2)，由於偵察工作就是「眼觀四面、耳聽八方」，就以小白兔造形為隊徽，紅色與長耳可以代表偵察工作。這支部隊的早期隊徽是自己畫的，與花花公子的領結兔，有些微妙的差異。直到該中隊後來改組為「第2海軍戰術電子戰中隊」 ( VMAQ - 2 )，才修正為標準的花花公子領結兔。然而到了1993年，領結兔的造形被外界批評，修改成「骷髏小丑」，結束了該中隊的領結兔歷史。

勇士飛行隊的領結兔噴射機。(圖/Warrior Flight Team)

最著名的領結飛行中隊，是駐紮在加州木古角海軍航空站(NAS Point Mugu_的「海軍第四空中測試評估中隊」 (VX-4)。該中隊負責先進飛機系統的操作與測試，也就是新的飛機要先給他們「玩過」才行，包括F-4 幽靈2式(Phantom II)、F-14 雄貓(Tom Cat)、F/A-18大黃蜂(Hornet)和最新的F-18 E/F 超級大黃蜂(Super Hornet)。或許就是這個原因，VX-4中隊就以領結兔為隊徽，明顯的出現在戰鬥機的尾部。第一隻VX-4的兔子，出現在1969年，進行夜間飛行測試的黑色F-4 戰機上，有別於平時淺色的飛機塗裝，被稱為「黑兔機」 (Black Bunny)或Vandy One。

據說，該中隊後來收到花花公子企業的一封信，稱「你們中隊的兔子徽記未得到官方許可，若不改善，就可能會採取法律行動」。然而，信件又話鋒一直「如果該中隊的徽記，能使用花花公子的官方模板，來確保領結兔造形足夠準確，我們將不會採取任何法律行動。」 換言之，花花公子是不滿飛行中隊的領結兔畫的不夠準確，他們看的感覺彆扭。此後，美國海軍就請花花公子提供官方模板，以匹配花花公子自己的設計。

既然機尾徽記是個不錯的宣傳，花花公子企業也要為自己宣傳，他們購買了1黑色的道格拉斯 DC-9客機，是該企業的專機，仿效VX-4的黑色塗裝，並在機尾塗上領結兔，這架飛機暱稱為「大兔子」(Big Bunny)。

1993年，，VX-4中隊和VX-5中隊合併成為VX-9。就如前述提到的，領結兔徽記被社會所批評，於是VX-9中隊改用「蝙蝠與閃電」為隊徽，俗稱「吸血鬼中隊」( Vampires Squadron)。雖然已繪上領結兔的戰機不會特別去修改隊徽，但是隨著戰機的退役，也會逐漸走入歷史。最後一架黑色領結兔戰機，是F-14D超級雄貓，它於 2004 年7月2日，在維吉尼亞州奧西安納海軍航空站(NAS Oceana)完成了最後一次飛行，美軍戰機也就不再有領結兔徽記了。

民間單位「勇士飛行隊」(Warrior Flight Team)也有1架領結兔噴射機，該航空隊引進了一架捷克製L-39「信天翁」(Albatro)噴射教練機，漆成黑色，並在機尾塗上領結兔，成為飛行展的賣點。該單位是個非營利性慈善機構，致力於為退伍軍人提供獎學金和就業機會。此外，他們也希望延續半個多世紀以來，海軍航空隊的驕傲傳統。