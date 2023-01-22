歐洲這次的能源危機，凸顯對單一國家的過度依賴。德國財政部長林德納（Christian Lindner）表示，德國必須逐漸降低對大陸的依賴，因為若與大陸市場脫鉤，勢必會衝擊這個歐洲最大經濟體的就業市場。

路透社報導，大陸自2016年以來，一直是德國最大的貿易夥伴，而近期德國將大陸視為全面的戰略對手，且正在制定一項對華戰略，以更嚴謹的方式評估雙邊關係，旨在減少對這個亞洲超級經濟大國的依賴。

林德納周日（22日）告訴德媒《周日世界日報》（Welt am Sonntag），世界其他地區和市場將在未來幾年、幾十年內，對德國企業變得越來越重要，也因此需要改善政治條件。但他說，與美國政客的要求不同，德國不會全面的退出大陸市場。

林德納說，在經濟上與大陸市場脫鉤不符合德國的就業利益，若德國公司完全撤出大陸，其他公司會取而代之。

此外，綠黨主席諾利蒲爾（Omid Nouripour）也表示在不切斷與北京的關係下，實現更多的經濟獨立，他強調，「並不是減少合作，而是降低依賴」。