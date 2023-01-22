68歲「影壇第一美人」林青霞淡出演藝圈多年，偶爾現身時尚活動，都會引起騷動，近年還出版書籍成為作家，但眾多粉絲仍希望她有一天能回歸影壇。林青霞日前被捕捉到人在巴黎，沒想到今（22）日她曬美照拜年，身邊居然是77歲資深金馬影后江青和跨性別主持人金星，她俏皮形容這是「西施帶著兩個東方不敗」。

人在巴黎的林青霞，除夕夜和大年初一都透過社群向粉絲們拜年，昨（21）日她曬出一張精神飽滿、狀態絕佳的美照，以及多張在巴黎的街拍，溫暖地說「在遠方遙祝大家平安、健康、快樂」。

林青霞與江青、金星在巴黎跟粉絲拜年。（圖／摘自林青霞微博）

驚喜的是，今（22）日林青霞又曬照拜年，身邊還坐著金馬影后江青和跨性別主持人金星，3位大美女坐在一個金色大蝴蝶裝飾下方，閃亮亮的顯得十分喜氣；她也笑說，「西施帶著兩個東方不敗在巴黎跟大家拜年，祝大家吉祥如意」。

江青昔日曾演出過電影《西施》和瓊瑤電影《幾度夕陽紅》，更獲得金馬獎最佳女主角肯定，26日她就要滿77歲；金星則是大陸知名舞蹈家，今年春節帶著舞蹈團舞者到巴黎表演。而粉絲們推敲，林青霞這次到巴黎，與江青見面就是要一起慶祝。

網友們見到3人合照都很驚喜，沒想到她們感情這麼好，「三位美女，都是永遠的女神啊」、「林青霞和金星真的都是東方不敗啊」、「這合體很難得耶，下一次看到不知道何時了」、「江青狀態也太好，不像是要77歲啊」、「羨慕了，新年快樂女神們」。