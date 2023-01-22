日月潭雲品溫泉酒店，春節假期以「GO兔JAPAN」為主題，在飯店中打造日本風情景物，讓旅客不必出國，就能感受濃濃的日本年味；雲品限量發行的刮刮卡，也在大年初一開始發售，試試手氣有機會將住宿券好禮帶回家。

雲品從大年初一至初七，打造的日式年街包含大師新春揮毫、神祕星象塔羅牌占卜、日本點心攤之外，還有日本祭典中不可或缺的「吊水球」、「手撥彈珠台」遊戲，以及台灣傳統的「十八仔」、「21點」，以及小朋友喜歡的扭蛋機、夾娃娃機，更網羅時下最新流行的超人氣動畫玩偶。

雲品結合日式與台式節慶的精華，讓旅客不出飯店也能感受濃厚的節慶氛圍，並提供溫泉設施、兒童遊戲區以及多元化的餐飲服務。

「GO兔JAPAN」新春活動期間，雲品迎賓大廳放置一面銅鑼，邀請旅客敲鑼祈福做愛心，現場隨喜樂捐就可獲得敲響鑼的機會，所得將捐助給台灣脊柱裂守護協會，幫助罕見疾病的病友，也能過好年；深受大小朋友喜愛的DIY活動，也搭上日本主題，帶領旅客動手製作日本國民美食銅鑼燒，以及在日本神社中常能看到的達摩不倒翁掛飾，透過達摩吉祥物祝福每位旅客，新的一年招來好運氣。

大年初一早上，還有專業醒獅團演出祥獅獻瑞，把厄運與邪惡之靈都嚇跑，現場發放蘊含滿滿祝福的小紅包，為大家帶來好運氣；並且推出文武廟走春行程，由專業導覽解說員，沿途介紹文武廟的建築、歷史，以及日月潭的傳說故事，到香火鼎盛的文武廟，向神明祈求財運亨通、賜予良緣，或替家中孩子們祈求金榜題名。