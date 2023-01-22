明日（1/23）是初二，也是傳統習俗中出嫁女兒回娘家的日子，命理專家柯柏成指出，今年初二正好遇到「天恩日」，他也特別分享初二開運法，讓大家在回娘家的途中就能順手丟棄過去的霉運、為新的一年帶來好運。

柯柏成在臉書粉專發文指出，其實初二回娘家是沒有典籍根據的習俗，且一開始也只限於去年新嫁出去的女兒，最後才演變成現在這樣，就算已經到了做阿嬤的年紀，想要回娘家也得挑初二。柯柏成強調，沒有一定要初二才能回娘家，甚至想要除夕在娘家圍爐也沒有問題，不過他還是為了遵照習俗的人們，分享初二回娘家途中可以做的簡單開運法。

柯柏成表示，今年初二正好遇到「天恩日」，天恩日是僅次於天赦日的吉祥日子，一年共有15天，雖然不像天赦日可遇不可求，但要剛好遇到大年初二也是機率極低的狀況。

柯柏成說，過去一年如果有任何不順心的事情，可以把它寫在一張白紙上，並在背面寫上「好運速速來」，然後把這張紙揉成團，丟在回娘家路上的任何一個資源回收桶。柯柏成解釋，這個方法主要流行於南洋華人，可以為新的一年帶來好運並丟棄過去的霉運。

除此之外，柯柏成也建議，天恩日如果到廟裡進香布施，記得將功德迴向給娘家的家人，沒有信仰佛道教的人，也可以布施到慈善團體，為娘家人的健康平安祈福。