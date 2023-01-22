一名男子買春叫小姐竟下藥迷昏對方性侵得逞，事後還洗劫該名性交易的女子花花（化名），花花醒來後驚覺被下藥白嫖，身上的財物還全被偷走，氣得報警。法院審酌男子犯後矢口否認犯行，毫無悔意，依犯強盜強制性交處13年6月徒刑。

阿宏（化名）於去年1月間凌晨，相約花花（化名）從事性交易，阿宏抵達旅館房間後，以紙杯沖泡旅館房間內免費提供的奶茶包，並摻入有迷姦藥成分的藥水，花花抵達該汽車旅館進入房間後，阿宏給付約定的交易金額3500元，花花收取後將現金放入隨身攜帶的側背包內，之後阿宏將奶茶給花花飲用，花花才剛喝下就暈眩失去意識，阿宏見狀趁機脫去花花衣、裙，並撕開花花內褲、絲襪後，強制性交一次得逞。

阿宏強制性交得逞後，見花花失去意識不能抗拒竟將她包包內8000元現金及身分證、健保卡、信用卡、金融卡等物全拿走，之後載花花前往摩鐵性交易的馬夫撥打電話連繫不上緊急通知櫃台人員才發現花花倒臥在地，雖逐漸回復意識但仍將她送醫急救，花花在醫院驚覺遭下藥性侵洗劫，氣得報警提告。

阿宏到案後辯稱當時摻入奶茶的藥物在網路上購買，因為當時網站標榜無色無味，且可使女性在短時間內亢奮，購入後有借友人使用，友人表示並無興奮感也沒有不舒服的情況，當日將藥物摻入奶茶給花花飲用，以為花花進入汽車旅館之前可能有飲酒，才身體不適，阿宏表示自己進入汽車旅館之前曾購買男性催情藥物服用，才會性慾高漲撕破花花絲襪性交。

法官認為阿宏若已知藥物缺乏藥效，又何須特意將之摻入奶茶拐騙花花飲用，判定為事後卸責之詞，無足憑採。法官認為阿宏犯後矢口否認犯行，以性交易為藉口意圖脫罪，毫無悔意，犯後態度不佳，依犯強盜強制性交處13年6月。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。