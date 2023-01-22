近期國內寒流來襲氣溫遽降，民眾應留意呼吸道疾病的威脅，加上民眾春節期間聚會南來北往增加，恐提高流感傳播風險；為避免春節期間類流感病患湧入急診造成壅塞，新北市衛生局協調轄內醫院增設「類流感特別門診」，從除夕到初九前後(20日至29日)每天都有門診，並與新北市564家合約院所簽約，提供公費抗病毒藥劑。

衛生局指出，因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，全民落實配戴口罩、勤洗手及維持社交距離等防疫措施，國內流感疫情雖在低點，但春節返郷及旅遊人潮眾多，社交活動頻繁更易加速病毒散播，提醒民眾仍應做好個人手部及呼吸道衛生，並留意自身及親友健康情形。

而尚未接種流感疫苗的民眾也應儘快接種，以降低流感病毒對健康的威脅，特別是幼童、長者與慢性病惠為流感併發重症高危險群，如出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、意識改變、低血壓、活動力低下，或高燒持續72小時等危險徵兆時，應戴口罩速至醫療院所就醫，以減少流感併發重症及死亡個案發生。