2022九合一選舉綠營慘敗，行政院長蘇貞昌的去留過年前不斷被熱議。蘇揆19日在臉書宣布將率內閣總辭，但總統蔡英文則回應表示「將在農曆年期間啟動內閣調整作業」，引發種種揣測。而蘇貞昌今(22日)大年初一在臉書發文，強調他會繼續進行政院處理政務，讓國人放心過好年。

蘇貞昌19日在臉書宣布「為開創新局，我再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，我將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局」。對此，蔡英文同日發文感謝蘇貞昌及其所率領的行政團隊，但提到「我們將在農曆年期間啟動內閣調整作業」，引發外界對內閣成員去留的揣測。

「今天是大年初一，祝賀國人新年快樂。」蘇貞昌大年初一在臉書發文表示，雖然他已經向蔡英文總統提出辭職，但在蔡總統任命新的行政院長前，各部會首長、值勤的政府各單位都會繼續堅守崗位。他也會繼續進行政院處理政務，並與各部會首長保持聯繫，確保春節期間全國各機關運作一切順利，請國人放心。

蘇貞昌提到，每年農曆新年的第一天，他都會到政院各單位發給駐衛警、隨扈和行政人員等值班同仁新春紅包作為祝福，今天在聽取晨間輿情和疫情狀況後，他也特別到防疫指揮中心，慰勞春節值班的防疫人員。相對於周邊其他國家遭受嚴重衝擊，台灣能夠在全球疫情較平穩度過，還衝出經濟上的好成績，真的要非常感謝台灣無數的無名英雄們，在自己的位子上貢獻己長。

蘇貞昌強調，感謝所有犧牲新年假期、守護民眾的軍警消防人員、醫護防疫人員、交通運輸從業人員、以及在所有關鍵設施服務，維持民眾日常所需的人員，「因為有你們的奉獻，才讓國人能夠放心過好年。」