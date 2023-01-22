「未來空戰系統」（FCAS）專案

德國已提撥約430億美元（約1.3兆台幣），準備和法國打造6代戰機。而德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）22日將在巴黎會面，討論「未來空戰系統」（FCAS）專案。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）21日報導，在「未來空戰系統」專案下，研製「飆風」（Rafale ）戰機的法國達梭航太（Dassault Aviation）將和製造「颱風」（Typhoon）戰機承包商之一的空中巴士（Airbus）聯手，以打造6代戰機原型。

不過，由於德國要求，軍事出口需要由國會通過，因此導致「未來空戰系統」專案複雜化。有鑑於要專案成功，就需要取得全球防務合約，而事實或許會證明，它將遭遇經濟障礙。

德、法2017年宣布，要進行「未來空戰系統」專案，西班牙隨後在2019年加入，好合作研製以6代戰機為核心的一系列下世代空優系統。而下一代戰機（NGF）將有嶄新的發動機、武器系統、尖端隱形技術、加強型感測器，還有和無人機通訊的能力。此外，它還能加入空戰雲網路系統。

#FCAS - Europe’s Future Combat Air System: on the way to the first flight.

➡️ Industry awarded € 3.2 bn by France, Germany and Spain.

➡️ FCAS Phase 1B Contract for R&T and flying Demonstrators Global Design.

Read more:https://t.co/m0Bz0yxgYy pic.twitter.com/Hgyqwfgjid — Airbus Defence (@AirbusDefence) December 16, 2022

按照構想，未來它將取代法國的「飆風」，還有德國及西班牙的「颱風」戰機，同時為了巴黎的下一艘航母，他們也在考慮打造艦載機型。而「未來空戰系統」專案預料將耗資約1060億美元（約3.2兆台幣），為規模最龐大的歐洲多國武器計畫之一。有鑑於歐洲國家採購F-35的數量與日俱增，「未來空戰系統」專案的目標在於提供這些國家歐治的高端隱形戰機選擇。

下一代戰機預定將在2027年首飛，2030年開始製造，並於2040年成軍。然而，單是承包商對工作量和主承包商地位的爭議，就把專案延誤了兩年。