女星花花（張嘉雲）以模特兒身份出道，近年轉戰演藝圈有成，在戲劇和綜藝領域都有亮眼成績，但昨（22）日除夕夜她吐露過去一年其實很煎熬，對她來說是「離別的一年」，不僅離開20多年的經紀公司，主持6年的節目停播，還和交往12年的音樂人男友分手；不過，她也打起精神說，「重新調整自己」。

花花昨日在臉書分享打卡位於日本東京的照片，有別於照片裡躺在地上俏皮歡樂的樣子，她感傷地表示，2022年對她來說是離別的一年，歷經3大變故，包括離開培育她20幾年的經紀公司，再來她主持6年的綜藝節目《綜藝三國智》突然停播，以及花花和穩定交往12年的音樂人男友分手了。

花花自曝與交往12年男友分手了。（圖／摘自張嘉雲-花花臉書）

對於這些狀況，花花坦承自己不擅長離別，所以哭得唏哩嘩啦，畢竟她認為大家都認識很長時間，最後只能說再見感到可惜；不過，她也頓悟到，「當我們的方向跟模式已經都荒腔走板了，再這樣下去對我的人生沒有任何意義」，所以唯有拋開所有包袱，才會有力氣向前走。

花花也透露，目前正在重新調整自己，也感謝在她面臨低潮時旁著她的好友們，最後更許願新的一年能躺著賺，更能像動漫《哆啦A夢》中的大雄，總是有哆啦A夢當靠山。