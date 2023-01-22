巫師日籍前鋒八村壘22日轟下追平生涯最高30分，外加5籃板、2火鍋，協助巫師138比118宰翻魔術，卻仍被外界預估將於2月10日交易截止日前被巫師交易出去的頭號目標，八村壘無奈表示，「我不知道原因，我們必須努力去找出來！」

「我只需要在某個讓我可以當籃球員的地方，那個地方的人們也能喜歡我的打球風格，」八村壘說，「現在我只想打自己的球賽，我知道自己能做到什麼，也能幫助我的球隊贏球，不管是在巫師，或在其他球隊，我都能夠幫助到球隊。」

八村壘生涯前兩季曾先發打了105場，但到上季縮減到只有13場先發，本季狀況更慘，到現在都沒先發過，可是他平均每場仍拿12.4分、4.2籃板，巫師明顯已經對他不抱期望，加上當前需要清出更多薪資空間，在今年夏天續約庫茲馬。

「我只想對當前的狀態保持專注，」似乎已經做好隨時被交易出去心理準備的八村壘說，「我知道現在所有狀況已經漸上軌道，我只需要上場打球，然後繼續做自己。」