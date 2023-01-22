國1北上127.2公里苗栗頭屋路段，今（22）日大年初一凌晨發生2死9傷車禍悲劇，酒駕的女姓駕駛疑精神不濟，自撞外側護欄後，造成後方5車連環車禍，其中統聯客運撞上前方轎車，轎車尾部油箱破裂起火燃燒，統聯楊姓司機和轎車右前座的許姓婦人受困車內，當場命喪火窟，這起事故造成9人受傷送醫。酒駕肇事的46歲陳姓女駕駛訊後依公共危險罪嫌、過失致死罪嫌送辦，複訊後諭令20萬元交保。

這起車禍發生在今天清晨4點40分左右，酒駕的陳女駕駛自小客車行經國道北上127.2公里頭屋交流道附近，突然失控自撞外側護欄，造成後方5輛車連環追撞。其中一輛載有21名乘客準備前往桃園機場的統聯客運，追撞前方自小客車後起火燃燒，被撞的自小客車蔡姓駕駛緊急逃出，不過副駕的52歲許姓女友及48歲楊姓統聯駕駛逃生不及身亡，釀2死9傷憾事。

酒駕肇事的46歲陳姓女駕駛今下午被依公共危險罪嫌、過失致死罪嫌送辦。移送時，面對媒體詢問沉默低頭不發一語，快速步入車內。

據了解，陳女除夕夜在台中住家圍爐，席間喝沙瓦到凌晨1點多，載16歲兒子從台中北上要回桃園，途中曾在台中文心路稍微休息，行經苗栗頭屋路段突然自撞外側護欄，停在外側車道與路肩處，造成追撞車禍，進而發生嚴重火燒車意外。

陳女酒駕肇禍沒有受傷，16歲兒子則是腳受傷，警方依公共危險、毀損及過失致死罪嫌移送檢方偵辦時，陳女用黑衣罩頭，低頭不發一語，檢方複訊後諭令20萬元交保。諭令3名駕駛無保請回，至於是否會對陳女提出相關告訴均保留法律追訴。

國二隊交通組長張明光說明，整起事故為1部營業大客車與5部小客車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，行經該路段酒後駕車，先失控停於車道，影響後面5部車，造成連續擦追撞起火，導致憾事發生。

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