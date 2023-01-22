加州華人佔多數的小城蒙特利公園（Monterey Park）除夕夜不平靜

加州華人佔多數的小城蒙特利公園（Monterey Park）除夕夜不平靜！當地時間昨（21）晚間10時後（台灣時間今下午2時）突然發生大規模槍擊案，當時數以萬計的亞洲人齊聚街頭，一同慶祝年度最大、也是最重要的新年活動。詳細傷亡人數尚未得到確認，警方表示，多人傷亡，據CNN引述當地治安官署指揮官邁耶（Andrew Meyer）的話，證實至少10人當場中彈身亡，據悉槍手尚未落網。

報導指出，槍擊地點就位於加維大道(Garvey)和加菲爾德大道(Garfield)的交叉口，一間舞蹈教室旁。一名在附近經營燒烤店的老闆表示，當時有3個人逃進店裡，要他趕緊鎖上門；目擊者表示，槍手是拿半自動槍，身上還藏有多發子彈，一旦用完就會馬上補充。

另一名住在事故現場附近的男子表示，晚上10時他剛好回到家，聽到大約4、5聲槍響，過後一輛接著一輛警車聚集在樓下，所有人露出驚魂未定的神情。

該市主計長肯尼斯美嘉（Kenneth Mejia）隨後發布聲明，沉痛說道：「蒙特利公園爆發大規模槍擊案，我在此為罹難者家屬致上最深哀悼…」肯尼斯美嘉是該市第一位掌管全市公務的亞裔美國人。