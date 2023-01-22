兔年新春，政治人物紛紛發賀歲文，藉由過年團圓溫馨氣氛與民眾搏感情。新北市長侯友宜今(22日)大年初一拜媽祖與觀世音菩薩，他感性提到，雖然今年是第一次父母親都不在身邊的春節，但每當向媽祖及觀世音菩薩雙手合十，誠心祈福時，總讓他想起與父母親在一起的溫暖回憶。

「大年初一，一炷清香，滿懷誠心，祈願新的一年，台灣社會祥和安定、風調雨順、國泰民安。」侯友宜表示，兔年的開端，他來到媽祖還有觀世音菩薩面前，眼前清香裊繞而升，兒時記憶頓時全然浮上心頭。

侯友宜回憶，小時候，每到大年初一，我都會跟著爸爸、媽媽，到住家附近的朴子配天宮參拜，祈求媽祖保佑來年一切順利；而在家裡的客廳內，我們也供奉了觀世音菩薩，早晚參香，祈願家庭成員出入平安。因此，媽祖跟觀世音菩薩，除了是我從小到大的信仰，也是我跟父母親相處時光中，最重要的回憶之一。

「雖然，今年農曆春節，是第一次父母親都不在身邊的春節。」侯友宜感嘆，但每當向媽祖及觀世音菩薩雙手合十，誠心祈福時，總讓他想起與父母親在一起的溫暖回憶。

他說，新年第一天，來到熟悉的板橋慈惠宮及接雲寺，感覺格外溫暖，他也特別感謝了媽祖及觀世音菩薩對新北市的護佑，同時也與所有的信眾朋友，互道新年恭喜。

侯友宜強調，去年的台灣仍處於疫情當中，因此他以「平安祥虎」為題，祈求「平安最好」；如今新年展開，疫情逐步遠離，他再以「兔吉利來」，祈願台灣百工百業、庶民經濟，都能「鏟錢進來」，平安、健康、賺大錢。「新的一年，讓我們一起許下心願，願這片土地充滿包容與關懷，串起愛及團結的力量，新的希望、更好的未來，等待我們一同創造！」