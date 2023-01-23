拉脫維亞女將奧斯塔朋科2017年讓全世界跌破眼鏡，以20歲非種子球員之姿爆冷收下法國網球公開賽女單冠軍，但是少年得志很快就變成一種負擔。

路透社報導，奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的這項多年負擔今天終於減輕一些。她在澳洲網球公開賽女單第4輪，以7比5、6比3爆冷擊敗第7種子美國女網新星高夫（Coco Gauff），生涯首度挺進澳網女單8強，也是2018年打入溫布頓網球錦標賽4強以來首度晉級大滿貫8強賽。

在本屆澳網前段班種子球員相繼中箭落馬後，奧斯塔朋科手氣正順。

她8強賽將遭遇2022年溫網女單冠軍得主、哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）。芮芭奇娜今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比4、6比4擊敗去年在法網和美國網球公開賽封后的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

拉脫維亞首位大滿貫金盃得主奧斯塔朋科雖然不是唯一一位在贏得大滿貫之後無以為繼的人，但是她卻突然失去光環而且一直如此，甚至被看衰是「大滿貫的一冠奇蹟」（one-Slam wonder）。

然而，盛名之累最終證明徒增負擔。

第17種子奧斯塔朋科在墨爾本球場（Melbourne Park）告訴記者：「老實說，的確，因為每個人期待你幾乎每個錦標賽都嬴，這很瘋狂，因為你終究是人類，手感不可能天天都那麼好。」

「我還需要一些時間適應。當然，下了球場還是會受到許多關注，例如拍照之類的。而且在國內也變得更有人氣，成為眾人注目焦點。當然，這很棒，不過我需要一些時間去適應。」

法新社報導，奧斯塔朋科的18歲對手高夫儘管年紀輕輕，面對世界媒體時通常沉著冷靜。但是她今天賽後被問到以5比7、3比6輸球感到何等挫折時，終於難以承受。

她告訴記者:「我是真的很投入，來參加這項錦標賽我真的覺得很棒，現在依然如此。我仍然覺得自己已經精進許多。但是，呃，當你碰到像她那樣的對手，而她又打得那麼好，彷彿你束手無策。」

「所以，在那件事情上有一點令人沮喪。」

她的聲音突然變得嘶啞，並且流下眼淚。從旁人手中接下紙巾後，高夫說：「我還好，（記者會）可以繼續。」

她打起精神表示，現在將會扮演好跟女雙搭檔美國網球女將皮古拉（Jessica Pegula）全力配合的角色。

女雙第2種子高夫、皮古拉（Jessica Pegula）組合明天迎戰加藤未唯與艾迪拉（Aldila Sutjiadi）這組日本、印尼聯軍，爭取晉級8強門票。（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1120122