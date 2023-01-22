日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑從原本令人稱羨的幸福夫妻，到爆出婚變消息後在2021年7月正式離婚，結束5年婚姻。福原愛離婚後動向都相當受關注，日前出席活動才被發現瘦了不少，除夕夜竟自曝常求助整形外科醫生，身邊還有一名鮮肉男，引起熱烈討論。

福原愛除夕夜在微博更新動態，介紹她認為是運動員的救星，美容整形外科醫生杉浦功修，表示自己還是運動員時，壓力大臉上常常長痘痘，但只要使用醫生調配的藥，抹在臉上隔天就好；還說剛認識醫生時有點害怕，因為他看起來很兇，在相處後才發現醫生很支持運動員，讓她很感動。

福原愛與整形外科醫生杉浦功修（圖中）、游泳選手入江陵介（圖左）合照。（圖／摘自福原愛微博）

在福原愛與杉浦醫生的合照中，旁邊還有一名鮮肉男，她介紹對方是日本游泳選手入江陵介，在當地還有「日本仰泳王」的封號。

許多網友看到福原愛近況都讚她狀態看起來很好，也好奇她未來動向還有跟橫濱男是否還在一起，「小愛看起來越來越有精神，新年快樂」、「氣色很好的樣子」、「好想看愛醬趕快上節目」、「照顧好自己，懷念小愛拿著球拍的英姿」。