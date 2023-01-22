林姓男子的座車接連撞上3輛汽車、16輛機車，車頭毀損嚴重。(民眾提供)

大年初一不平靜！今年66歲的林姓男子，22日下午駕車行經台中市南屯區公益路時，因為突然頭暈、失去意識，車子竟失控撞上路旁2輛轎車，與前方停等紅燈的小轎車，接著撞上在停等紅燈的機車與路旁停放的機車共16輛，現場宛如「疊疊樂」，並有1人受傷送醫，警方仍在釐清肇事原因。

這起事故發生在下午4點多，警方調查，林姓男子駕駛轎車從永春東七路、沿公益路往河南路方向行駛，在黎明路、公益路口時，車子突然失控，先撞上停在路旁的2輛轎車，接著又往前撞上停等紅燈、傅姓男子駕駛的轎車。

緊接著，林男座車接著撞上前方在機車待轉格內的機車，之後又撞上停在公益路旁的整排機車，現場只見莫名被撞的機車「擠」在一起、零件四散，而林男座車車頭也嚴重毀損，連引擎蓋都撞得凸起，總計共有3輛轎車、16輛機車受害。

警方指出，員警獲報到場後，林男已恢復意識，他自稱在事發前突然感到頭暈，之後一度暈眩、失去意識，自己也不知道怎麼撞的，是感受到撞擊力道才恢復意識；因林男酒測值為0，且現場傅姓駕駛受傷送醫，目前仍在釐清肇事原因。