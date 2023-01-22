七大工業國組織（G7）和歐盟計畫於今年2月5日，將價格上限措施擴及俄羅斯石油產品，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，西方正在制定俄石油產品的限價措施，以確保俄柴油能夠持續供應，「但市場很複雜，事情可能不會照計畫發展」。

路透社報導，G7於去年12月5日對俄羅斯石油出口制定價格上限，限制價格超過每桶60美元貨物的俄油貨物，不得使用西方提供的保險、金融及其他服務。

葉倫說，G7計畫對俄石油產品設定2個價格上限，一個是針對價格高於原油的高價值產品，例如柴油，而另一種則是用於燃料油等低價值產品。她表示，考量精煉產品及其價格結構範圍的不同，且還須確保俄柴油的穩定供應，新的限價措施遠比原油更複雜。

葉倫指出，這很複雜，西方一直朝實現這一目標努力，就如同對俄油的廣泛限價措施一樣。她說事情很有可能不會照計畫進行，「但我們已經深入研究市場，相信會得出一套足以實現我們目標的限價措施」。

葉倫續指，雖然石油價格上限12月5日才上路，但迄今已經顯示這項措施的成功，因為俄油明顯在下跌，「我們沒有看到俄羅斯暫停對市場供應石油的跡象」。