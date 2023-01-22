每當除夕圍爐時，一定會有長輩不斷追問隱私，例如婚姻、異性交友、工作，月薪等敏感問題，讓晚輩相當無奈。就有一名女網友PO文表示，除夕圍爐時大家都在嘲笑表弟，自己得知表弟作外送時很傻眼，嗆月薪5萬以上又如何，還不都是低端行業，文章PO出惹火超萬萬名網友。

女網友在《Dcard》發文「就算薪水高，但你終究只是外送的好嗎」，他表示除夕圍爐時真的快笑死，大家都已經準備得差不多了，表弟才姍姍來遲，親戚們頓時起鬨開酸「事業做很大喔」、「董a回來了」，但表弟說自己討厭一程不變的工作，因此轉換跑道去當外送員，現在薪水落在5至10萬之間。

原PO聽到後相當不屑，在心裡OS：「外送這種完全沒有未來性的工作還說成這樣，有自信是好事，但說出來就很丟臉了」，她說，雖然平輩的目前混最好的是工程師，月入4萬多，自己則是行政職，薪水普通，可是至少抬得起頭，反觀外送終究是低端，為何要說的自己好像很厲害，接著就與家人繼續酸表弟當外送。文末補問一句「外送真的有辦法月入十萬嗎？純好奇」。

文章曝光後惹怒萬名網友，紛紛開轟原PO：「表弟EQ不錯，知道會遇到一群嘴賤親戚還是願意來圍爐」、「他最可悲的是有你們這種親戚」、「那我這當醫生的，可以開始笑你行政職了嗎」、「你們家族除了表弟都滿低端的」、「笑死，行政職就是所謂的免洗筷，好意思酸外送」、「薪水低笑薪水高沒前途，我看了什麼」、「你以為你們在笑表弟，實際上是他走進了動物園」、「有你們這些親戚，難怪年輕人都跑出國玩，不想圍爐」；但也有不少人質疑文章真實性：「現在的反串文越來越厲害了」、「姜太公釣魚囉」、「工程師怎麼可能月薪4萬，根本唬爛文」、「感覺是一篇假貶低真捧外送的文」。