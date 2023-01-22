農曆春節年三十吃除夕年夜飯，相信不少民眾有張羅各種事務，竟然忘了吃午飯的經驗，到了吃晚餐前已經先飢腸轆轆。立委高嘉瑜21日大年夜就PO出一張照片，只見她拿著蛋捲冰淇淋配薯條，寫道「吃年夜飯的前奏，先來個漢堡止飢」，驚呼麥當勞大排長龍，原來大家都跟她一樣。

「麥當勞大排長龍，大家都跟我一樣。」高嘉瑜21日在臉書發文附圖寫道：「吃年夜飯的前奏，先來個漢堡止飢」，她在吃年夜飯前忍不住先買了速食，還在留言區補充一張咬了一口的牛肉漢堡圖，引來不少粉絲迴響。

網友表示：「妳跟我女兒一樣，去麥當勞主餐是冰淇淋，漢堡是點心」、「我剛嗑完一桌除夕宴」、「雙層牛肉堡好吃，有用甜心卡嗎？」、「怎沒有現場高歌一曲呢」、「拜託你吃健康一點才能打敗民進黨！」、「真的，應該先吃個漢堡墊肚子！」、「懂吃喔，薯條沾冰淇淋」、「我們吃中午（累，我還沒整理完）」、「真的很怪，過年麥當勞爆滿」、「我們是吃肯德基」、「回基隆沒」、「便當店也都大排長龍」。