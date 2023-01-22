天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，先後生下女兒小周周Hathaway和兒子小小周Romeo，去（2022）年更迎來小公主Jacinda，一家五口溫馨生活羨煞眾人。昆凌在大年初一曝光一家五口大合照，還全家獻聲喊「新年快樂」，孩子們奶音立刻萌暈大票粉絲。

周杰倫今（22）日大年初一帶著全家人戶外走春，還轉發昆凌在IG分享的拜年照，笑說「Romeo的樂拉的很長」，原來拜年照打開聲音，能聽見昆凌帶頭賀新年，清楚聽到Hathaway和Romeo軟萌的聲音，看不見表情都能感覺到他們的可愛。

昆凌曬出一家五口全家福拜年。（圖／摘自昆凌IG、周杰倫IG）

在全家福照片中，周杰倫抱著大女兒Hathaway坐在他的腿上，昆凌一手緊抱小女兒Jacinda、另一手則放在坐身邊的Romeo後方，一家五口溫馨地拜年，「祝大家新年快樂！兔年平安順心，鴻兔大展！」。

粉絲終於等到周杰倫一家五口的大合照，還被小孩們的聲音萌到，紛紛表示「太可愛的聲音」、「好幸福的一家人，新年快樂」、「哥家庭就是幸福指標」、「難得看見周杰倫露齒笑，一定很開心」。