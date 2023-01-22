阿宏（化名）與花花（化名）兩人為夫妻，花花在生下小孩後即與老公分房睡，並與兒子同睡，阿宏懷疑花花有外遇，在2021年1月間偷偷於房間內架設針孔攝影機，以此竊錄花花哺乳、換衣服時裸露胸部等身體隱私部位。花花意外發現針孔得知丈夫偷窺惡行，氣得報警處理。一、二審法院皆依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判處阿宏3月有期徒刑，得易科罰金。

根據判決書指出，花花表示當天在阿宏房間找衣服，不小心弄掉阿宏的外套，阿宏外套掉在地上時發出「咚」的聲音，她感到奇怪便伸手進去口袋裡拿出1支手機，意外發現手機畫面正在拍攝自己的房間，且畫面正對床，當時花花懷疑自己被偷拍。

當天晚上花花在房間裡的小孩遊戲區假意找東西，發現一把電線跟電視的電線捆在一起，並找到隱藏式的小鏡頭。花花表示自己當下不敢報警，怕驚動在睡覺的小孩，也怕阿宏發現後會將證據都拔掉，因此等到天亮後打電話報警。警察抵達後拆下針孔攝影機，並在針孔攝影機裡發現記憶卡，經查看記憶卡內容發現自己換衣服與餵母奶畫面全被拍下。

阿宏到案辯稱裝攝影機是為了要看小孩，因為小孩常哭鬧，只是要瞭解小孩為何會哭，沒有妨害秘密之犯意。法院審酌阿宏沒有前科，尚未取得花花諒解，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。阿宏不服判決提起上訴遭駁回。