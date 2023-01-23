2023福袋中獎者－COZZI和逸住宿券。（新光三越提供）

2023福袋中獎者－台鈴eReady Runmini 70Belt智慧電車。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地，福袋皆採線上預購制，今年更推出福箱，皆於日前上線半小時內預購一空，今天（22日）大年初一11點開放顧客領取與抽獎，首位排隊顧客連續4年購買，今年為了搶頭香，與朋友從台南及彰化出發，凌晨3點半就抵達，為一起搶好運。

今年豪華大獎眾多，共有1000名顧客搶抽，包含首獎LEXUS ES 200頂級版，價值195萬元、價值 12.1萬元的偉士牌LX 125 1台、價值7.9萬元的台鈴 eReady Run mini 70Belt 智慧電車，及價值16萬元的GIA 50分鑽戒等，今年更推出超過50個星級旅宿及餐飲體驗大獎，價值突破80萬元。

其中信義新天地首獎價值195萬元的LEXUS ES 200 頂級版，由新光三越A4古菊萍店長見證下抽出得主，幸運得主是71歲屬龍的林小姐，已連續買新光三越福袋5年，今年第6年首次由在台北的女兒購買，趁著春節假期從台中到台北，今天9點多就到現場排隊。

另新光三越信義新天地即起至1月24日，下午2點至3點有「獅皇競」鼓藝、劇團等精彩演出，即起至3月2日有「Nice 兔 meet u」空間展，各店都可見到大型兔子裝置藝術。