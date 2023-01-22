車禍現場。(黃敬文翻攝)

車禍現場。(黃敬文翻攝)

新北板橋金日下午約6時發生一起車禍事故，有輛台北客運的中型巴士沿大觀路二段109巷行駛，正欲右轉往大觀路二段方向駛去時，結果右轉途中因不明原因突然爆衝，直接往大觀路一段的對向車道撞去，當場撞倒停在路口等紅燈的機車騎士34歲戴姓男子，並將另輛白色轎車的車頭撞毀，造成黃男全身疑似多處骨折，救出後已送往亞東醫院急救。

據了解，司機55歲黃男當時駕駛中型巴士行駛在大觀路二段109巷，車上還有一位女乘客，正當巴士駛出大觀路二段109巷，準備右轉進大觀路二段時，巴士突然因不明原因往大觀路二段的對向車道衝去。

首當其衝的是停在路口等紅燈的機車騎士戴男，他被當場被撞倒並受困車底，疑似全身多處骨折並且多處開放性傷口，一旁由56歲黃姓男子所駕駛的白色轎車也被波及，車頭遭到毀損，不過黃男與車上的附載乘客都沒有明顯外傷。

警消獲報趕抵現場後，立刻施以救援，所幸約半小時就將戴男救出，他意識清楚，獲救後立即送往亞東醫院進行急救；全案不涉及酒駕，至於詳細肇事原因仍有待釐清。