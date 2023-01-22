自裴洛西訪台引發中共圍島軍演以來，升溫的台海情勢成為近半年全球關注焦點。有「新神鬼先知」之稱的英國靈媒克雷格帕克(Craig Hamilton-Parker)日前做出預言，指出台灣將會發生一場嚴重的衝突意外，引發各界熱議。但前桃園市議員王浩宇21日在臉書發文吐嘈，他整理了帕克2022年的預言紀錄，指他預測金正恩將會被罷免、拜登將被撤職、臉書會徹底失敗退出市場等事都沒有應驗，不禁問：你覺得準確嗎？

根據《每日星報》日前報導，帕克指出，2023年台灣恐將爆發一場規模龐大的意外衝突，類似飛機、潛水艇互撞，一發不可收拾，接著亞洲局勢開始趨於緊張。帕克點名，中國大陸與俄羅斯未來2年，也會捲入一場意外，並引發更大規模的衝突，將會是這2年最嚴重的事情。他補充，亞洲這場意外的衝突所延伸的規模與後座力，更勝此刻當下的俄烏戰爭，但結局預料會往好的方向發展。

「預言家帕克說2023台海衝突。」王浩宇除夕夜發文強調，很多人說他很準，但讓我們先看一下他2022的預言：英國女王會死，美國會有蝗災，加拿大石油泄漏，倫敦和巴黎會發生嚴重水災，中國會發生水災，中國會發生革命，中共會對台灣發動攻擊，金正恩將會被罷免，拜登將被撤職，巴西會發生政變，丹麥會脫離歐盟，臉書會徹底失敗、退出市場，Google、Amazon會很慘，歐盟也面臨金融危機問題，「你覺得準確嗎？」

其中，英國女王辭世一事，帕克的預測言中。此外，中國大陸的水災有發生；巴西1月8日發生國會騷亂事件，但不到政變層級，也不在2022；中共僅圍台軍演，沒有攻擊行動。其餘的預言也一一被現實推翻。

英國靈媒帕克過往曾預言川普當選、英國脫歐、哈利梅根離開王室，更在2017年就預言，2019年底開始，將有變種疾病大流行，後續也都一一應驗，因此有人稱他為「新神鬼先知」。