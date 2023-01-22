美東時間昨（21）晚間10時22分左右，素有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）街頭湧入數以萬計華人居民，為歡慶一年來最重要的時刻，不幸卻爆發無差別濫殺，地點正位於一間舞蹈工作室（Star Dance Studio）外面。警察部門稍早出面證實，已釀成10死、至少10人受傷，槍手尚未落網，已知是名男性，這樁悲劇堪稱是加州有記憶以來最嚴重的一次槍擊案。

根據美國有線電視新聞網（CNN）更新報導，洛杉磯治安官署指揮官邁耶（Andrew Meyer）隨後針對槍擊作出回應，稱農曆新年吸引超過10萬人到街頭慶祝，絕大多數都是亞洲人，「當警方趕抵現場時，眼前淨是民眾邊尖叫、邊逃竄」，已證實至少10名罹難者。事後槍手趕緊逃跑，目前尚未掌握行蹤。

槍擊發生後，當局隨即宣布，為期兩天的新年活動正式取消，出於對受害者及其家屬的尊重。(圖/美聯社)

推特上流傳舞蹈教室內不凌亂場景，還有疑似幾名死者倒臥在地上。邁耶進一步補充：「我只能告訴你，那是一把槍…」其他關於槍手的犯案動機以及武器細節並沒有透露。另據《洛杉磯時報》報導指出，兇嫌為一名男性，仍逍遙法外。

Shooting at Star Dance Studio in Monterey Park

If you zoom in there’s a girl sitting down. So sad, what an awful thing to have to go through pic.twitter.com/18NGspzKR6 — Lane (@LaneNewsom) January 22, 2023

Photo taken at the Star Dance Studio on Garfield and Garvey in Monterey Park, California, shows extent of the mass shooting — +10 killed.https://t.co/8KDejH0573 pic.twitter.com/bljeefEgTy — Fox3 Now (@fox3news) January 22, 2023

同時，當局也宣布，為期兩天的新年活動正式取消，出於對受害者及其家屬的尊重。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導引述治安官助理的說詞，稱這是一起個別獨立案件，10死、10傷的悲劇被列為加州歷史上最致命槍擊案第4名，也是全美本月第5起大規模槍擊。是繼去年5月，德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學槍擊案釀成21死，死亡人數最多的一次，堪稱加州有記憶以來最嚴重的無差別濫殺之一。