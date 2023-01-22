過年圍爐吃團圓飯，有些家庭還會來個大合照，一名女網友就表示，他們吃完飯後，想要拍一張大合照，由於自己手機可以立起來，於是就出借來拍照，未料拍完後，表姊想確認照片，打開相簿卻是滿滿A片截圖，讓原PO當場崩潰，直說根本原地社死。

女網友在《Dcard》發文「手機裡的A片截圖被表姐看到了..」，她表示，大家難得一聚，因此打算來拍個大合照，她手機有黏扣環，可以直接立著，便決定用她的手機來拍照。

拍完照片後，表姊向原PO借手機，想要看一下剛剛的大合照，沒想到表姊手機滑著滑著，突然出現整排的AV女優私密處截圖。原PO說，表姊當下手指飛舞，立刻把照片往回滑，那個動作明顯就是看到了。

原PO說，事後他們又拍了幾張照片，但自己早因為太羞恥，臉色變得相當難看，而且當時姊夫就在表姊旁邊，不知道兩人會怎麼想，又很怕他們覺得相簿中的私密處是自己的自拍，越想越崩潰，想解釋卻也不知該如何開口。

原PO補充，自己有打算做私密處的醫美，才會存了許多相關照片在手機，當作到時候就診的參考，沒想到會變成這樣。

不少網友看到也笑翻，打趣留言：「放下鮑袱 好好過年吧」、「新年快樂，，紅鮑拿來」、「鮑歉了原PO，我笑翻了」、「隔著螢幕都能感受到你的絕望」、「只好用用包包換鮑鮑賄賂表姊了」、「吃碗鮑心粉圓壓壓驚」。