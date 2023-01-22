新北市蘆洲區湧蓮寺21日深夜抽出國運籤，寺方解籤人指出，代表政治、國運的士籤本來是「下中籤」，但在解籤來看是「中吉籤」，有利執政黨或在野黨仍看不出來，但自私自利是有危險的，唯有傾聽民意才有機會。國民黨智庫副執行長黃心華22日在《張雅婷辣晚報》節目強調，籤詩中「貴人一指笑顏開」就是頓悟的力量，民眾在投票的那一刻頓悟，當自己的貴人，手指一蓋下去，命運就會完全改變，讓自己笑顏常開。

湧蓮寺所抽出代表政治、國運的士籤是下中籤，籤詩「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜，水遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」。湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，代表政治、國運的士籤，本來是下中籤，但在解籤是以中吉籤看，講的是魏國人范睢投靠秦國，以遠交近攻的政策使得秦國一統六國，代表未來整個局勢是先苦後甘，政治憂喜參半；從國勢來看，現在政局混沌不明，到底有利執政黨還是在野黨，仍看不出來。

楊蓮福解釋說，范睢是一個權謀的人，是一個自私的人，因此自私自利是有危險的，唯有傾聽民意（貴人）才有機會。

「我對南鯤鯓這個特別有感觸！」黃心華表示，它在2015年抽出「武則天坐天」之後，後面幾年真的很不給蔡英文面子：2017年抽下下籤，2018年又是下下籤，2019年還抽不出籤（機率只有萬分之3），到了2020年還是下下籤，後來才終於否極泰來，國運慢慢往上走。

黃心華指出，各家的籤詩裡有幾個涵義，第一個是奉勸執政者要三思而後行，不能盲從。最妙的是湧蓮寺，講說「貴人一指笑顏開」，什麼意思？就是頓悟的力量，「各位民眾，如果你可以頓悟的話，在投票的那一刻，你頓悟！手指一蓋下去，你的命運就會完全改變，你的笑顏就會常開了！」主持人張雅婷：「每一位都是自己的貴人！」黃心華強調：「對，我們要當自己的貴人，在投票的那一剎那，要讓自己笑顏常開！」