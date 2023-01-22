氣象局指出，初三、初四寒流影響最劇烈的兩天，高山有機會降雪。(圖／氣象局)

春節連假第二天即將結束，假期還有8天，但接下來天公伯就不太賞臉，因為初二(23日)入夜後，寒流就會報到，初三、初四(24、25日)影響最劇烈，北部低溫空曠地區恐下探至4度，有機會挑戰入冬最冷。到了初六又會有一波強烈冷空氣，恐也是寒流等級。

氣象局指出，初二清晨將有鋒面通過，台中以北、東半部地區將會出現降雨情形，白天以後降雨轉為以迎風面的北部及東半部為主，北部地區的降雨機率會愈晚愈高，隨著寒流逐漸南下，各地區將會逐漸轉冷，越晚溫度越低，以北部最為明顯。

氣象局指出，初二晚間起，東北風將快速增強。(圖／氣象局)

台灣颱風論壇表示，初三、初四2天台灣都會被寒流壟罩，夜晚、清晨時段會有嚴寒低溫，平地溫度普遍都在8至10度，山區則在6度左右。北台灣海拔1500公尺以上高山，有機會出現降雪或結霜現象。

台灣颱風論壇指出，初五(26日)寒流減弱，溫度略微回升，但到了初六(27日)，另一波大陸冷空氣又會南下，威力恐也是寒流等級，預估將會影響3天，直到初八(29日)才會回暖，但具體溫度細節還有變動空間，需要觀察，初估會是乾冷型態。