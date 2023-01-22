《極限震撼》演出相當強調每位觀眾都是表演的一環，有機會和表演者近距離互動。（寬宏提供）

發跡於阿根廷，在紐約外百老匯爆紅的舞台劇《極限震撼》，大年初一（22日）於台北小巨蛋進行首演，360度環繞空間零死角的沉浸式表演，七彩絢爛燈光與超近距離劇場演出，宛如置身大型派對現場，每位觀眾可以是演出的一部分，成為疫情解封後國人最不一樣的走春行程，超嗨演出讓現場觀眾直呼太過癮，而之後的場次將首次與台韓藝人合作，相當令人期待。

Fuerza Bruta的西班牙文語意為「原力」，以顛覆感官，粉碎現實的束縛，展現力量與藝術的震撼魅力。整場演出觀眾將全程站立觀賞，身處零死角的360度環繞空間，沒有固定的舞臺和座位，表演者出其不意的從四面八方湧現，甚至在小巨蛋降下巨大透明水幕，表演著在水幕上方舞動，數個奇特場景一波接著一波，迷幻醉人和節奏強勁的聲光特效，征服人體的感官極限。

《極限震撼》為追求來完美呈現，本次來台以每場次容納觀眾人數最少的演出形式，顛覆台北小巨蛋的過往觀劇體驗。觀眾將可以在諾大的空間內恣意走動，並滿足近在咫尺的距離窺探表演者的細微表演，感受其所帶來的震撼力與美感，大年初二至初八更將分別與AcQUA源少年、徐懷鈺、具俊嘩、胡宇威、U：NUS及曾博恩合作演出。購票請洽寬宏售票、全台OK、萊爾富便利商店。