電影版《灌籃高手》讓許多粉絲期待，上映日就紛紛看電影聞到海鮮味到電影院支持。一名女網友在網路上分享自己的觀影體驗，表示自己看電影的當下隔壁坐了一對情侶，在看電影的過程中一直聽到「噗滋噗滋 」的聲音，她分享自己目睹男方將手伸進女生私密處後，隨即飄出一陣難聞的海鮮味，糟糕的觀影經驗也引來大批網友留言表示「這樣的行為真的太噁心」。

一名女網友在《Dcard》上以「看電影聞到海鮮味」為題，說自己近日無聊獨自跑到電影院看灌籃高手重溫兒時記憶，由於是晚間場次，因此在小廳觀影，觀眾也很少，她表示自己的右手邊坐了一對情侶，雙方中間隔了一個空位置，原PO還原細節說女生穿皮裙搭配及膝長靴，她表示在觀影過程中情侶檔一直傳出聲音「好無聊喔 ～～我想回家～」、「誰叫妳都不先做功課瞭解劇情」、「人家想玩啦下面癢癢」等交談內容。原PO說「聽到癢癢的時候我差點噴可樂」，接著隱隱約約聽到震動的聲音，餘光瞄到女生的腿一直在扭、一直在夾，原PO表示自己不為所動，盡量把注意力放在電影裡面，然而看見電影中籃球進籃框的畫面時也聽見隔壁傳來「噗滋噗滋 ～」 富有節奏感的聲音，原PO表示「男生手伸出來時，空氣瀰漫一股很難聞的海鮮味，儘管當下我再多戴一個口罩也沒用」她直呼「電影結束之後，我忍不住跑去廁所吐」並在文末詢問「很奇葩的經驗 有人也是那天的苦主嗎？」。

貼文曝光後掀起大批網友留言，不少網友無法理解表示「為什麼要這樣打壞其他觀眾的興致 那對情侶真的有夠瞎、好噁心」、「應該當場說一句 矮額好臭喔 保證他們無地自容」、「這麼常在公共場合玩 手這麼髒 下面應該一堆感染才這麼臭吧」、「感覺下一個坐到她位子的好可憐 椅子上不知沾到多少她的海鮮汁」、「好…好噁心」、「好臭真的先不要」。