繼九合一大選後，行政院長蘇貞昌19日再提請辭，對此，前立委沈富雄20日表示「為賴清德著想，林佳龍當閣揆比較好」，引發討論。國民黨台北市議員游淑慧22日在《張雅婷辣晚報》節目強調，林佳龍連當台中市長、交通部長都過不了關，突然說給他當百官之掌的閣揆，這好可怕。

沈富雄20日在《少康戰情室》節目表示「其實林佳龍是沒有瑕疵的，但選得不好不是他的罪過，而且正國會在叫陣，為林佳龍鋪路，我覺得林佳龍是可以的，我認為為賴清德著想，林佳龍當閣揆比較好，為蔡英文著想，鄭文燦當閣揆不錯，所以真的沒辦法了，讓林佳龍組閣，把鄭文燦放在總統府」，最後沈富雄也提醒蔡英文，「除了國安、外交之外，讓誰組閣，大部分的部長就讓他挑，不要替他挑」。

「像沈大老說林佳龍沒瑕疵，重點不是你有沒有瑕疵啊？林佳龍就算沒瑕疵，他也沒能力啊！」游淑慧表示，一個市長連連任的考驗都沒辦法掌有執政權，連任沒有通過，台灣執政史上非常少第一任當完，沒有辦法當第二任的。如果一個市他都做不好，說那個是給了你太小的位子，我給你大一點的位子，你肯定做得好，大家會相信嗎？

游淑慧揶揄，以民進黨現在的標準，論文沒有抄襲就叫做沒瑕疵嗎？不作弊不是最基本的道德嗎？標準降很低。當行政院長要有能力，起碼要被選民所肯定、所檢驗，而且林佳龍不是沒有當過行政官職，他當台中市長的時候，被市民給放棄、淘汰；他當交通部長的時候，也出了那麼大的交通事故，所以也等於是被這個工作給淘汰了。市政做不好，交通做不好，突然說給你全國行政的百官之首？

「我真的覺得好可怕喔！」游淑慧強調，摩托車騎不好的人給你開公車，那只是受傷更慘重而已。