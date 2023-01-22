雖然在片中飾演孕婦，但梅莉莎巴雷拉從未懷孕過。（車庫娛樂提供）

由《驚聲尖叫》、《弒婚遊戲》製片群打造的驚悚駭人鉅作《鬼臥床》（Bed Rest），由《驚聲尖叫6》新銳女星梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）領銜主演。描述梅莉莎巴雷拉飾演的「茱莉」，懷胎多月被要求必須長時間待在床上休息，然而，這樣的狀態卻令她越來越感到煩悶和焦慮，與此同時，她也開始在屋內看到各種異象並被家中厲鬼糾纏。

《鬼臥床》劇本相當駭人，因《紐約高地》走紅的梅莉莎巴雷拉回憶，她第一次讀完劇本時哭了，「恐怖電影和超自然電影可以很有娛樂性，但是它很少能讓我這麼情緒化。」雖然這次飾演孕婦，但梅莉莎巴雷拉從未懷孕過，飾演孕婦的角色讓她感到相當新奇，「那肚皮看起來很逼真。它的重量和一切都令人感覺非常真實。甚至它給我身體帶來的壓力，也讓我一直想去上廁所。它真的讓我感覺自己好像真的懷孕了。它改變了我走路的方式，改變了我的坐姿。」她隨時都戴著這塊假肚皮，幾乎快要變成真正的孕婦，甚至會不自覺地想吃2人份的餐點，只因為她的身體告訴她該這麼做。

電影裡有一場戲，女主角的床底下滾出一顆球，當女主角以為是貓咪想跟她玩，抬頭卻發現貓咪在房間外時，她好奇向下窺探床底，驚悚畫面登場，梅莉莎巴雷拉完全招架不住這種恐懼，笑說：「我是一個永遠不會往床底下看的人。所以當我們拍攝這場戲時，我心想『我要死了』！我永遠不會想知道床底下有什麼，我會把自己蓋在棉被下面，然後等待老公回來，什麼也不做。」梅莉莎巴雷拉認為，心理恐懼比實體恐懼可怕多了，「比如面對兇手或連環殺手，我可以說，『哦，那是假的。這是編出來的』，但是當你處理心理恐懼時，你會想，『這可能會發生在我身上』，在我看來，這更可怕。」

《鬼臥床》故事描述懷胎多月的茱莉（梅莉莎巴雷拉飾）跟丈夫丹尼爾（蓋柏奈特 飾）搬入新居，為了調養身體，茱莉被要求必須長時間待在床上休息，然而，這樣的狀態卻令她越來越感到煩悶和焦慮。與此同時，茱莉開始被家中的鬼魂糾纏，除了面對一切都只是她幻想出來的質疑，她還得設法保護自己和尚未出生的孩子。將於2月10日在台上映。