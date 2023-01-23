香港經典警匪電影《無間道》3部曲，近日為了紀念推出20周年，推出4K修復版重返大銀幕，而《無間道》劉偉強日前也接受台灣媒體聯訪，除了談到當年拍電影的大環境不佳外，還意外透露劉德華私下的暖心事蹟，讓他直呼「真的相當感謝」。

香港警匪槍戰片《無間道》，當年找來了劉德華、梁朝偉、黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等多位實力派大咖明星聯合主演，上映後曾轟動一時，也是不少影迷中必看的經典之作。而導演劉偉強日前以視訊的方式接受台灣媒體聯訪時，先欣慰表示「覺得（時間）過很快！沒想過20年後電影可以重新上映。覺得很開心，不管是在電影院看還是在其他地方看，都覺得拍得挺好！」接著表示自己能夠找到這麼多好演員協助拍攝電影，真的是個很幸運的人。

劉偉強解釋，在拍攝《無間道》時，香港的電影環境已經不如從前，投資者都覺得貴，因此預算很有限，但劉德華知道消息後便表示自己可以不用先拿錢，並且是第一個點頭答應拍攝的演員。而劉偉強在劉德華的協助下，將更多的預算放在製作電影上，另外主要演員曾志偉、梁朝偉、黃秋生等人，也都願意降低片酬幫忙，讓電影順利完成。該片後來也因此被好萊塢大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）翻拍成好萊塢版《神鬼無間》並贏得奧斯卡最佳影片的殊榮。

事實上，《無間道》在2000年香港電影低迷期中，被視為救世之作，故事劇情緊湊並且乾淨俐落，贏得觀眾們的支持，也成功帶起香港警匪片的新潮流。該片甚至橫掃各大頒獎典禮的電影大獎及男主配角獎，讓導演及演員們備感光榮。而《無間道》3部曲4K復刻版也於去年12月30日上映，令不少影迷們相當開心。