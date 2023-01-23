演藝圈人才輩出，每年都有大量的新星出道，但能走紅的只是少數。女藝人丁寧剛出道時，曾效法田麗拍攝露點寫真，雖嘗到走紅的滋味，但沒有發自內心感到快樂，經過20年的探索和努力，丁寧終於以《幸福城市》拿下金馬最佳女配角獎，相當激勵人心。

丁寧從體專（現改名：台灣體大）畢業後，因緣際會走進如花花世界的演藝圈，在經紀公司的建議下，她在鏡頭前寬衣解帶，拍攝《叛逆與風騷：丁寧另類寫真集》，徹底展現身材優勢。寫真發行後，丁寧順利打開知名度，被貼上豔星的標籤，成為綜藝節目爭相邀請的常客，卻埋下憂鬱症的種子，長期不快樂。

丁寧剛出道時拍了露點寫真集。（圖／中時資料照）

丁寧剛出道時靠拍露點寫真走紅。（圖／中時資料照）

丁寧往電影、電視劇發展，起初表現平平，但她不氣餒，在片場努力地向其他演員學習，私下也勤奮地閱讀、欣賞文藝作品等，逐漸累積演戲的能量；後來她接觸瑜伽，發現心靈更加專注、平穩，便把這種能力帶進片場，全心全意的為角色負責任，演技果然突飛猛進，2018年憑著《幸福城市》擊敗惠英紅、黃嘉千等強敵，獲得金馬最佳女配角獎。

丁寧出道多年，終於以《幸福城市》拿下金馬最佳女配角獎。（圖／中時資料照）

丁寧事後接受《中國時報》採訪，表示能夠拿下金馬最佳女配角獎，瑜伽是其中一項助力，「練瑜伽跟專注力有關係，拍《幸福城市》NG的時候，我就請導演給我5分鐘時間。」丁寧當時就到一個角落打坐、調整呼吸，必須很快地放掉前一場戲爆炸的情緒，清空再上場，丁寧說道：「我真的覺得所有從事表演的人都適合學瑜伽。」