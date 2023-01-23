2022年接連有許多明星藝人宣布結婚，除了她們的愛情故事令人稱羨外，她們在人生最終要的時刻勢必會穿上「最美的婚紗」，其中孫藝真婚紗來自皇室愛牌，穿上後仙氣十足，而Sandy（吳姍儒）的則為台灣品牌，浪漫蓬裙超級夢幻。

孫藝真

孫藝真的細肩帶禮服，來自黎巴嫩婚紗品牌Elie Saab BRIDAL SPRING 2022婚紗系列。（圖／玄彬經紀公司 IG）

南韓女星孫藝真在2022年與男星玄彬宣布結婚，兩人從戲裡愛到戲外讓許多劇迷都相當興奮，婚禮當天孫藝真的細肩帶禮服，來自黎巴嫩婚紗品牌Elie Saab BRIDAL SPRING 2022婚紗系列，禮服上可見手工刺繡與水鑽最為點綴，搭配低馬尾包頭造型，顯得相當有氣質。

然而，另一套不對稱斜肩薄紗禮服則是出自皇室愛用品牌 Vera Wang，裙襬上布滿刺繡蕾絲，加上外層的飄逸的薄紗設計，讓身上即使沒有飾品裝飾的孫藝真仍展現出仙女般的氣息。

Sandy（吳姍儒）

Sandy的婚紗是來自全球知名婚紗品牌 Nicole+Felicia。（圖／Sandy IG）

綜藝天王吳宗憲的大女兒Sandy在2022農曆年前也完成她的人生大事，而Sandy的婚紗是來自全球知名婚紗品牌 Nicole+Felicia，包括婚紗照中的白色刺繡長拖擺禮服、黑色亮片幾何造型平口禮服與粉色蓬裙平口禮服，都出自它。

另外，Sandy婚禮當天第一套登場的白紗蓬裙，是以層紗堆疊成透過匠師精湛工藝，打造立體蓬裙設計，而第二套的粉紅色漸層羽毛禮服，據說羽毛還是匠師親自縫製上去的。

曾沛慈

曾沛慈2022與圈外男友步入禮堂，她的婚紗出自台灣品牌 JillBridal Boutique 。（圖／曾沛慈 IG）

歌手曾沛慈2022與圈外男友步入禮堂，而她的婚紗是出自台灣品牌 JillBridal Boutique 吉兒法式手工婚紗，簡單的素面長袖婚紗再將頭髮盤起，整體讓曾沛慈顯相當高貴優雅，另外，據悉該品牌總監曾為曾沛慈的服裝師。

朴信惠

朴信惠婚禮當天的婚紗品牌為Oscar de la Renta 的 2022 春夏系列。（圖／朴信惠 IG）

韓劇女神朴信惠與男星崔泰俊雖婚禮未對外公開，但從朴信惠與經紀公司釋出的婚紗照中，可知朴信惠當天的婚紗是品牌Oscar de la Renta 的 2022 春夏系列，大氣簡約的剪裁設計，加上領口上的花朵點綴，再搭配俐落的包頭與珍珠髮飾，顯得典雅大方。

另外一套，出自同品牌的心形領口禮服，採用簍空蕾絲設計搭配裙擺Ａ字裙型的剪裁，據悉這套禮服為VIP專屬訂製款，價格為8,000 萬韓元。