進入演藝圈是許多人畢生夢想，不過在競爭激烈的圈子中，能夠嶄露頭角已是難事，有些人憑實力走紅成名後，竟遭人眼紅算計，像是金馬影后陳淑芳，就曾被人下藥，導致直接倒嗓，歌手王傑則是喝了被人下毒的飲料，嗓子直接壞掉，只能無奈退出歌壇。

金馬影后陳淑芳自1957年出道，在演藝圈縱橫65年，2020年分別以電影《孤味》和《親愛的房客》勇奪金馬影后及女配角獎，演技備受肯定，平時錄影時都會自備保溫杯裝水喝，沒想到某天下戲後，喝完保溫杯裡的水就直接倒嗓，甚至嚴重到直接沒聲音，導致如今嗓音變比較低沉，她表示雖然知道兇手身分，但始終沒有揭露對方惡行，反倒跟對方至今仍是好友，甚至還樂觀表示自己嗓音辨識度很高，很容易就被認出來。

陳淑芳以電影《孤味》和《親愛的房客》勇奪金馬影后及女配角獎。(圖／中時資料照)

王傑以《一場遊戲一場夢》一曲紅遍全亞洲。(圖／中時資料照)

另外一位曾被下毒的藝人，則是以《一場遊戲一場夢》一曲紅遍亞洲的歌壇巨星王傑 ，當年唱片大賣一百多萬張，挾著天王氣勢赴港發展，很快就攻下香港市場，嚐到大紅大紫滋味，不過到香港發展時，飲料曾被人下毒，導致嗓子壞掉發不出聲音，只能無奈暫別歌壇，他雖知道兇手是誰，但擔心曝光身分，該人無法在香港生存，選擇不講出真相，2018年發行完專輯後，便移民定居加拿大，生活低調的他，鮮少對外公開近況，直到去年才在微博曬出拜年影片，只見臉頰略為豐腴，氣色相當好，年底更推出出道35周年最新作品《一場遊戲一場夢（結束篇）》，再次掀起網友回憶殺，紛紛敲碗他能再次開演唱會。