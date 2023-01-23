「做社造也能上大學」高中生做社造對未來發展也有助益。大學學測甫落幕，萬芳高中學生在歷史老師黃小萍帶領下，從拼積木開始做社區營造；其中，一名朱同學用上萬顆積木拼出指標歷史建築景美集應廟，過程中發掘自己對建築的興趣，也因投入社造的豐富歷程，如願申請進入中華大學建築系。

黃小萍以積木為引子，引導學生拼出文山區的古蹟建築，為了了解古蹟樣貌，學生們走入社區拜訪文史工作者與在地居民，進而籌備台北建築群策展、文化市集、歷史建築導覽等，不僅將學習場域搬到社區，學生們也從知識的接受者轉為分享者，連續３年獲得信義房屋社區一家計畫「深耕校園類-中學師生組」首獎肯定。

不僅如此，學生們在做社造的過程中，找到人生方向，黃小萍表示，朱同學用積木復刻歷史建築，包括景美集應廟、日治台北建築群、到戰後台北的指標型建築群，並跟著走讀街訪、規劃活動、開發路線、帶領教師研習工作坊，甚至因應疫情做數位策展並將萬顆積木拼成的景美集應廟贈予廟方，目前展示在景美文化館成為常設展，也因亮眼經歷順利申請上大學。

而一名徐同學則是因為社造的優異表現，為特殊選才審查加分，以特殊選才第一名正取宜蘭大學園藝學系，未來可於地方創生、有機農業、小農品牌領域努力；另名賴同學上了大學後延續高中紮根的社造觀念，擔任大學永續長，做著學校規畫的聯合國永續議題系列社區課程，讓「永續」成為帶得走的能力。

萬芳高中積極推動社區營造計畫，前往北門紅文化市集佈展。（圖/信義房屋提供）

黃小萍表示，多元的大學入學管道不僅從分數取材，學生們透過舉辦社造活動，培養高強度的企劃與應變力，學習團隊合作與激發學習動機，更呈現了豐富的文化素養能力，除了豐富學習檔案，面試時感動講述的真實故事，都成為學生徵選時最大的助益。

在升學主義與課業壓力下，家長對孩子參與社造的學習課程，也由懷疑到支持。更有慕名而來國中生以萬芳高中為第一志願。黃小萍感動說，有次開學典禮，一名新生家長主動找她說，「希望我的孩子能被妳教到，做對社區有意義的事，是很重要的品格陶養。」參與社造的學生們，從一開始的7位，如今有逾40位同學高中三年全程參與。

信義房屋「社區一家」計畫執行經理黃卉芃表示，為了讓社造精神向下紮根，社區一家計畫從2015年起鼓勵大專至小學各級學校師生投入社造。2023社區一家計畫將在三月開放徵件，希望未來有更多師生投入社造，將社造與教育結合，從關懷社區出發，培養年輕世代對這片土地認同感，永續台灣美好未來。