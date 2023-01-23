2022年聯準會連續升息17碼，美國基準利率區間來到4.25%至4.5%，債券投資吸引力大增，尤其投資級債收益率上看5%甚至達6%以上；而以高殖利率聞名的台股，殖利率也來到五年來高點近5%左右。元大投信建議2023年可以存股、存債並進，雙水龍頭提供收益來源。

經過聯準會強力升息後，通膨增速出現放緩，聯準會升息步調也有望減速，美國ISM製造業PMI連續兩個月跌破50顯示經濟轉弱，已引發投資人對衰退之疑慮，美國聯準會前主席葛林斯潘也示警，美國未來最有可能面對的狀況是經濟衰退。過往經驗顯示，面對這樣的處境後續債券殖利率易跌難漲，考量債券因有穩定的債息保護，面對景氣衰退有避險功能，且債券殖利率高點通常會領先升息終點約1至3個月出現，因此在美國升息尾聲的2023年第1季，是債券投資相當好的時機。

債券如同企業向投資人借錢，發行債券時已經約定每年支付的利息，到期也將返還本金，因此可以想見債券享有比股票更高的保障。債券領域中，也包含各種類型，依信評等級、違約機率分類的話，最穩健的首推美國政府發行的美國公債，其次就是投資級債，指體質良好、違約率較低的大型優質企業債券，多數為美國知名企業，例如電商平台亞馬遜(Amazon)、科技巨頭微軟(Microsoft)等；再者就是非投資等級債，因信用等級較低、違約可能性較高，俗稱垃圾債。

債券票面利息在發行時已經約定不變，而價格則隨市場交易波動，2022年債券價格下跌到10多年來新低，以美國投資級債來說，殖利率因此上看5%至6%。當債券殖利率不輸股票殖利率，又享有較高保障，使得債券投資吸引力大增。投資人可透過債券基金或債券ETF，輕鬆布局一籃子上百檔海外優質債券，用分散風險的方式參與高債息。

國內債券ETF提供一年多次配息，對於有現金流需求的投資人，這時正是十年難見入手好機會。例如規模達600億元的元大AAA至A公司債(00751B)，目前年化配息率約達5.0%；元大投資級債ETF(00720B)年化配息率甚至突破6%。隨著美國聯準會升息進入尾聲，債券價格下跌空間相對有限。現在布局除了可以享受息收，還有未來聯準會降息預期，債券價格反彈的價差可以期待。

擔憂景氣下滑風險的投資人，還可以考慮美國公債ETF，買進美國公債等於是借錢給全球最大經濟體與國力最強的美國，幾乎無須擔憂違約風險，因此在市場恐慌階段，往往是避險資金首選。以國內債券ETF人氣冠軍元大美債20年(00679B)為例，殖利率近4%，不但可享息收還可為投資組合買保險。

聯準會強力升息導致各類資產價格修正，不過隨價格修正到一定程度，可以開始分批進場擇優布局，2022年的股債雙殺，在2023有機會迎來股債雙漲，伺機低接優質股票同樣是重要策略。台股目前本益比約10.28倍，殖利率達4.79%，是五年來極具吸引力的水準，台股高股息ETF甚至可以提供8%以上殖利率，以國內最大高股息ETF(0056)為例，2022年殖利率高達8%，在2022年險峻的環境下，32天順利填息，完成連續12年配息且填息紀錄，0056模範生的表現，讓存股族有信心繼續逢低加碼。