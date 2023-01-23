民進黨立委高嘉瑜（左）。（圖／取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜發放兔年春聯影片

民進黨立委高嘉瑜有「港湖女神」之稱，在網路與基層擁有超高人氣，卻因多次逆風發言，遭深綠支持者當眾飆罵「背骨」並揚言下架。高年節期間親赴選區發春聯，短短時間便全數發送完畢；從現場畫面可見，滿滿人潮排隊綿延，就為了從高手中拿到兔年春聯，不少民眾更等不及衝上前與高合照，氣氛強強滾，高受歡迎程度絲毫不受黨內風波影響。網友則翻出高歷年選舉票數，高不僅兩度蟬聯台北市港湖區議員第一高票，更於2019年一舉打敗深耕地方的國民黨大將李彥秀，讓網友直呼超強。

高嘉瑜日前在臉書發文表示，她的兔年春聯已全數發送完畢，有需要的朋友可以到里長辦公室問問，並隨文附上多個愛心與大笑表情。從她刊出的現場影片可見，她被滿滿人潮簇擁著，排隊人龍綿延不絕，且還不斷有新人加入，甚至連小朋友都想要她的春聯；拿到的民眾馬上開心跟她合照，也有民眾等不及排隊，直接從另一端靠過來，就為了與她來張合影，現場氣氛極熱絡。

此文獲得數千個讚，網友紛紛在高嘉瑜的臉書留言：「可惜現在沒住台北，沒機會拿到春聯」、「接地氣的嘉瑜，是選民的所願」、「什麼！我還沒有拿耶！居然沒有了嗚嗚」、「哇好熱鬧喔！那今年初一會上碧山巖嗎？」、「高委員加油，看了妳對個資洩漏質詢，非常有水準，不管妳是什麼黨，支持妳啦」、「打不倒的嘉瑜，有我們當靠山」。

相關影像被傳到網路社群，有網友整理出高嘉瑜歷年票數，直呼難怪同選區的台北市議員游淑慧曾說，民進黨想開除高是「不自量力」，因為是民進黨需要她，就算她脫黨照樣能當選。資料顯示，高2005年即以24歲之齡成為史上最年輕的國民大會代表；2010年參選台北市港湖區議員，是少數不插旗不掛布條的選舉者，卻以2萬1798票獲得選區第四高票；2014年以3萬4117票連任港湖區議員，不僅是選區第一高票，更是全台北市第一高票；2018年以3萬4285票刷新自己紀錄，再度以選區第一高票連任港湖區議員；2019年首度角逐立委，便以12萬5138票、得票率50.12%，擊敗國民黨在地大將李彥秀。