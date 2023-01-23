73歲的女星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）在電影《阿凡達2：水之道》中飾演14歲的青春期納美人少女「綺莉」，即便被酸民抨擊仍完美展現出屬於女孩的花樣姿態，更展現了在水中憋氣6分鐘的高超技巧，令導演卡麥隆能拍出更好的畫面。

創下影史票房冠軍電影《阿凡達》一推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar 2）便引起全球熱議，演員陣容更備受關注。其中，由73歲的「異形女王」雪歌妮薇佛飾演的納美人少女綺莉(Kiri)由於極大的年歲差異，尤為引人注目。

雪歌妮薇佛飾演的博士「葛蕾絲奧古斯汀」在第一部電影中「領便當」，而今，她以16歲納美人少女綺莉重歸。雖然在那美人的臉上洋溢著青春的姣好臉蛋，但若是增加幾條皺紋，仍可見到雪歌妮薇佛的神貌。然而，由於年歲的差異，雪歌妮薇佛被網友抨擊，認為她不該出演「少女」的角色。對此，同為飾演「蘇家人」的女童星崔妮蒂布利斯(Trinity Jo-Li Bliss)正面對決酸民的言論：「她不僅是一個出色的演員，而且她的心也很年輕」指出：「她和我們在一起的感覺就是我們的大姐。」

Mereka juga dikaruniai tiga anak, yakni Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) dan Tuk (Trinity Jo-Li Bliss). Jake dan Neytiri juga mengadopsi Kiri (Sigourney Weaver), anak Dr. Grace sang ilmuwan yang berpihak kepada bangsa Na'vi di film pertama. pic.twitter.com/wAQohAblBb — Jungkook, 전. (@SFT97JK) December 20, 2022

此外，由於續集中劇情著重於海洋，演員們也須克服種種不適，在水中呈現出自然的面貌，以便讓導演卡麥隆(James Cameron)挑選需要的畫面，對此，除了凱特溫斯蕾(Kate Elizabeth Winslet)創下水中憋氣7 分 15 秒打破阿湯哥在《不可能的任務：失控國度》中的紀錄外，雪歌妮薇佛也在練習時達到憋氣6分半的紀錄，與一眾年輕人比較也不會相形失色，讓人完全感覺不出她已是年逾70的長者。