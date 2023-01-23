男子阿宏（化名）前年9月間得知友人的媽媽住院，便以機車載友人10歲女兒赴醫院看阿嬤，返家途中阿宏騎車繞往偏僻之處猥褻性侵得逞，案發後阿宏否認犯行，還辯稱自己有疝氣沒辦法逼迫女童口交，但女童下體檢出其DNA馬上打臉阿宏證詞。法院審酌阿宏前科及犯後態度，判刑8年6月。

男子阿宏得知友人的媽媽住院，因友人育有一名10歲女兒小花（化名），阿宏熱心表示要載女童前往醫院探視阿嬤，2人在晚間抵達醫院後，經由警衛告知無法探視而離開。阿宏載小花返家途中見有機可趁，繞往台86線快速公路下便道撫摸小花胸部及下體，還強迫她口交。

小花於警詢時證稱，「阿宏叫我下車，說我爸爸要把我賣給他，講完後就脫我褲子」，後阿宏以手指性侵，並強逼小花口交，事後小花感到害怕，回家後告訴哥哥及姑姑，姑姑得知後連忙帶她驗傷報警。

阿宏對此辯稱，載小花回家途中接到來電，而停車接電話，「我因為有疝氣，臟器都外露，下車後就到小花看不到的地方把腸子塞進去我的下體」，並稱自己有疝氣，根本沒辦法叫小花口交。

法官認為在詢問案情時，小花2隻手掌及手指一直搓揉，明顯感受到焦慮訊息而暫停詢問，在細節詢問時，司法詢問員觀察到她情緒明顯起伏，並表示「已經問過很多次不想講」且眼眶泛淚，可見其深感痛苦、壓力。

法官審酌阿宏有恐嚇、性騷擾、妨害自由之前科，素行非佳，且一審否認犯行並辯解推卸責任，未能反省錯誤，量處有期徒刑8年6月。二審認原審認事用法，均無違誤，量刑也稱允恰，駁回上訴。

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