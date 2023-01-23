大陸女星吳倩出演電視劇《何以笙簫默》飾演大學時期的「趙默笙」，青澀的外貌頗有靈氣，受到外界矚目，接連演出《擇天記》、《我只喜歡你》、《冰糖燉雪梨》等劇集，甜美又有演技令觀眾印象深刻，她與大陸男星張雨劍被傳隱婚生女，兩人始終沒有回應，宣布隱婚生女隔年就火速離婚，恢復單身後吳倩被網友讚顏值回春。

大陸女星吳倩與大陸男星張雨劍拍攝劇集《我只喜歡你》因戲生情，之後時不時傳出兩人緋聞，他們沒有承認也沒有否認，吳倩在2019年被傳隱婚張雨劍生下女兒，此時兩人依舊沒有任何回應，直到狗仔在2021年3月15日拍到吳倩和張雨劍帶小孩聚餐，當時張雨劍發文：「正常戀愛結婚，有一個可愛的小孩子，法律手續齊全。罵我無所謂因為我不認識你，沒義務跟你說任何私事，只想給孩子一個正常的成長空間，你實在不該拍我女兒還把我女兒名字給曝光出來，這次沒保護好她是父母失職，她媽到現在都很自責也很難過，別有下次了。」

張雨劍和吳倩曾合作網路劇《我只喜歡你》。（圖／我只喜歡你微博）

網友紛紛表示連吳倩的名字都不願意說，只稱「孩子她媽」，加上網友翻出張雨劍曾表示想找女朋友，被認為是故意隱瞞與吳倩談戀愛，吳倩因生子事業停滯一年，整個人也憔悴不少，反觀張雨劍照常拍戲上綜藝，讓網友為吳倩抱不平。

吳倩離婚前後狀態不同。（圖／吳倩工作室微博）

2022年2月14日，吳倩在情人節當天發與女兒合照，「單身姑娘們的情人節約會」，透露已和張雨劍離婚，張雨劍也發微博「感恩曾經美好的相遇，未來漫漫長路，我們還是孩子的父母與彼此最親密的好友」；吳倩離婚後顏值被網友誇迅速回春，整個人又年輕了不少，與劉亦菲同框《去有風的地方》也沒有輸，紛紛直呼「婚離得好」。