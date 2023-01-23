尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）客機墜毀，幾乎可以確定全機72人罹難，釀成30年來最嚴重空難。尼泊爾墜機事件頻傳，外界劍指喜馬拉雅山脈地勢險峻、天候風雲色變是主因之一，不過有34年飛行經驗的退役老機師說，儘管高山飛行確實面臨許多難題，包括高海拔導致飛機性能下降、地形抬升產生亂流、能見度降低等3大困難，但是喜馬拉雅山並沒有比全球其他高山地區更具挑戰，機師在飛行時的主要策略應是降低風險。

有34年飛行經驗、現已轉任美國有線電視新聞網（CNN）航空專家的退役美國航空（American Airlines）機師阿本德（Les Abend）撰文指出，他飛過南美洲安地斯山脈、歐洲阿爾卑斯山、美國洛磯山脈等高山地帶，他認為降低風險的最佳基礎是知識。

尼泊爾雪人航空墜毀，幾乎確定全機72人罹難，是尼泊爾30年來最慘重空難。

他羅列高山飛行時機師會考慮的問題，包括與飛機現行位置相應的高山地帶在哪裡？飛機起降面臨的地勢威脅在哪裡？起飛時若一顆引擎失效，要遵循什麼程序安全返航？飛機進場時，哪個高度能夠安全地中止降落。他說美國航空有一套關於在高山地區必須緊急改道的特定程序，包括必須嚴守最低高度的逃生路線等。

阿本德解釋，部分喜馬拉雅山區機場的地形威脅太高，導致客機在起飛初期難以爬升，因此客機必須從不同方向進行起降。

如果這時出現強勁的順風，就會產生問題，因為飛機起降時都需要運用逆風，著陸時若面臨順風，嚴重者可能導致飛機衝出跑道終點，因此許多航空公司都會對風速等祭出限制。

尼泊爾雪人航空墜毀，機上乘客拍下墜機瞬間。

高海拔也會降低飛機及引擎性能，密度較低的空氣並不像海平面空氣那樣有利於機翼抬升。空氣密度較低也會降低引擎性能，導致起飛時需要更長的跑道，因此必須透過減少載客人數或貨物來減輕客機重量。不過阿本德說，這些風險因子都能透過電腦計算來降低風險。

另一項需要衡量的風險是地勢抬升後造成的天氣變化，阿本德說每個地區的情況都不同，根據風向，地形抬升可能導致亂流，在航程中會讓乘客感到不舒服，在飛機進場落地時出現亂流則會非常具有挑戰性。他說遇上亂流時需要機師的高度專注及技巧來穩住客機，良好的判斷及適當的準備是最好的防禦。

尼泊爾雪人航空墜毀，幾乎確定全機72人罹難，是尼泊爾30年來最慘重空難。（圖／路透社）

另外，在高山地區遇上低雲層及低能見度也是一大挑戰，因為機師肉眼看不見山脈，難以避開威脅，這時候就非常需要儀表進場程序（Instrument Approach Procedure），也就是透過機上導航及主飛行顯示器的指引降落。他說，有些機場甚至沒有儀表進場程序，單靠機師目視進場。

阿本德強調，高山飛行確實對機師本身具有挑戰性，但危險的並不是因為地勢本身，而是如何降低風險，「喜馬拉雅山脈並不是例外。」