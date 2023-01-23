元宇宙很夯，但目前多屬於概念性，現今真正落地的產品非常有限，多為AR/VR裝置，並以眼鏡為主，應用端以遊戲為多，但這是會實現的技術，且內含的半導體產值將上看百億美元。

元宇宙是半導體端很常討論到的未來性產品與市場趨勢。近期比較具體的是，高通所推出AR眼鏡核心晶片Snapdragon AR2 Gen 1平台，而未來，因為蘋果、微軟、Meta、Google等國際系統或品牌大廠都有幾款元宇宙的AR相關眼鏡與頭盔等終端產品要推出，因此，商機的落地化可期。

台積電通吃先進與成熟製程

至於台灣半導體供應鏈能有多少廠商吃得到元宇宙訂單，晶圓代工端採用先進製程的核心處理器晶片，將多由台積電產出，此點毫無疑問，至於低功耗成熟製程端，則包括CMOS影像感測器、顯示器晶片、嵌入式記憶體等，在代工端也會由台積電拿下。

除了台積電之外，本土半導體設計業者中，目前在元宇宙端有明確成功卡位的，則首推宏達電關係企業的威盛，以及打進Meta VR/AR裝置的鈺創集團。而未來有望切入的，則包括本土IC設計龍頭的聯發科、矽智財廠力旺、LED驅動晶片廠聚積、網通晶片廠瑞昱、麥克風晶片廠鈺太、替系統大廠開ASIC晶片的創意，以及台積電後段供應鏈的精材及采鈺等。

AR取代手機 VR取代電腦

全球半導體技術領航者的台積電，董事長劉德音第一次公開提到元宇宙，是在2021年底的李國鼎科技發展基金會舉辦的「台灣半導體．世紀新布局」科技論壇中，他認為，未來10年會逐漸感受到真實與虛擬世界結合。

劉德音表示，元宇宙硬體需求已經發展多年，AR未來可能取代手機，而VR則可能取代電腦，只是現在的VR，價格仍高、重量也太重，尤其續航力不足，就像20年前的手機一樣。他認為，VR技術還需要改進，並輔以高速運算及更多的資料儲存等，進而推動半導體創新與進步。

其後，在2022年8月30日舉行的台積電技術論壇中，總裁魏哲家以「New World, New Opportunities」為題進行演講，並以元宇宙技術開場。他說，若元宇宙成功，自己站在台上和在線上，或是觀眾坐在台下或線上應該都沒差別。整體來說，他認為，未來科技會繼續進步，讓人類生活更好、更安全。而劉德音也提及，元宇宙的應用，將因半導體技術創新而實現，進而讓人類生活產生巨變。

在2022年10月下旬的台灣半導體協會年會中，更舉行「渾元宇宙，捨我其誰─微電子系統與半導體征程」論壇，並由台積電業務開發資深副總經理張曉強揭露，元宇宙如何透過半導體技術的創新與推進，讓商機實際落地化。

什麼是元宇宙？張曉強認為，最白話的說法，就是把現實世界和虛擬世界融合。現在一年VR/AR裝置約一千萬套，和手機一年十四億台相比，真的很少、市場很小，但他認為，元宇宙的時代終將來到。

張曉強直言，元宇宙世界會來臨，若要把元宇宙變成現實，就得從AR/VR進入到元宇宙，而半導體效能與技術，就需要精進十倍。他補充，雖然現在市場還小，且對半導體產值貢獻仍不明顯，但預期到了2030年，在先進製程驅動下，VR/AR裝置中的半導體含量產值將有機會上看100億美元。

半導體技術須精進十倍

要實現元宇宙，在半導體技術上的推進，張曉強點出，晶片生產技術端，會從FinFET到2奈米跨入nanosheet，接下來是發展2D奈米電晶體，封測端則為3D、CoWoS技術等。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202301期》